مليون إصابة حول العالم بفيروس كورونا

فيينا، 3 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم مليون حالة.

افادت وكالة اذرتاج انه سجلت حالات الوفيات على مستوى العالم أكثر من 50 ألف حالة. تم تسجيل ثلاثة أرباع الوفيات في البلدان الأوروبية.

وصل فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "Covid-19" إلى 190 دولة خارج الصين التي تعتبر منطقة ووهان فيها مركز انتشار الفيروس.

يذكر ان مليون شخص أصاب في جميع أنحاء العالم، مع اكثر من 50 الف حالة وفاة.

البلدان الأكثر تضرراً هي إسبانيا وإيطاليا وفرنسا والصين والولايات المتحدة الامريكية.