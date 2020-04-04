زيادة عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في لاتفيا

ريغا، 4 أبريل ، أذرتاج

ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في لاتفيا بواقع 35 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 493 شخص.

قالت وزارة الصحة اللاتفية إن 18 الفا و198 شخص خضع للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

وأضافت أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ35 شخصا من 1364 شخص ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

يذكر أن لاتفيا لم تسجل فيها حتى الان حالة وفاة بسبب هذا المرض.

أسدوف مراسل أذرتاج