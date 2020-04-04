7 حالات إصابة أخرى بفيروس كورونا الجديد في جورجيا

تبيليسي، 4 أبريل ، أذرتاج

ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 7 حالات إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 155 شخص.

قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد على العنوان ctopcov.ge إن 5526 شخص محتجزين في الحجر الصحي حاليا بسبب كوفيد 19 فيما يتلقى 344 شخص آخر العلاج لدى المستشفيات.

وتشافى 27 شخصا من مرض فيروس كورونا الجديد حتى اليوم في جورجيا.

عزيزوف مراسل أذرتاج