ارتفاع حالات الوفاة في مصر بعدوى فيروس كورونا المستجد بواقع 8 وفيات أخرى خلال اليوم

القاهرة، 4 أبريل ، أذرتاج

وصل عدد المتوفين بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلى 66 حالة في مصر.

قالت وزارة الصحة إنها سجلت 8 حالات وفاة أخرى خلال اليوم بهذه العدوى ومنهم أجنبي وباقون محليون.

وأشارت الوزارة المصرية إلى أنها سجلت في 3 أبريل الامس 120 حالة إصابة بالفيروس على نطاق البلد ليكون رقما قياسا إلى الان حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 985 مصاب ومنهم 3 أجانب.

وأوضحت أن اكثر حالات الإصابة سجلت في القاهرة بعدد 155 مصاب والإسكندرية بعدد 105 حالة ولا تسجيل لحالة إصابة في شمال سيناء.

وذكر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن متوسط الإصابة بعدوى فيروس كورونا الجديد في البلد خلال الأسبوع الأخير وصل إلى 30-40 مصابا.

بايراموف مراسل أذرتاج