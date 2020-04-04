زيادة عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في ليتوانيا

ويلنوس، 4 أبريل ، أذرتاج

ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا بواقع 47 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 696 شخص.

قالت وزارة الصحة الليتوانية إن 18 الفا و432 شخص خضع للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

وأضافت أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ47 شخصا من 2809 شخص ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

يذكر أن لاتفيا سجلت فيها حتى الان 9 حالات وفاة بسبب هذا المرض.

أسدوف مراسل أذرتاج