قرار جديد باستئناف دوري الممتاز الإنكليزي لكرة القدم

لندن، 4 أبريل ، أذرتاج

قيادة دوري الممتاز الإنكليزي لكرة القدم أصدرت بيانا يفيد موعد استئناف مباريات دوري الممتاز المؤجلة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أفادت أذرتاج أن البيان يؤكد أن دوري الممتاز لن يستأنف في أوائل مايو المقبل وذلك بحكم الأولوية الرئيسة وهي حماية صحة مشاركي البطولة ومسجعين.

وبالتالي تقرر استئناف البطولة في ظروف آمنة للصحة وسوف يصدر قرار بشأن مواعيد جديدة للمباريات بعد مشاورات تجرى مع جميع الأطراف المعنية وكذلك حكومة إنكلترا.

وقد سبق أن كان معلنا عن عدم استئناف مباريات دوري الممتاز قبل يوم 30 أبريل.