خدمة الوثائق المفقودة في أذر بوست تسلم 528 وثيقة إلى أصحابها حتى الأن

باكو، 4 أبريل ، أذرتاج

استلمت خدمة الوثائق المفقودة في أذر بوست 1879 وثيقة مفقودة عبر فروعها ومكاتبها إلى اليوم.

قالت الشركة للبريد إن عدد الوثائق المفقودة المسلمة إلى أصحابها 528 وعدد الوثائق المفقودة المسلمة إلى الجهات ذات الصلة 1275 فيما تنتظر 76 وثيقة مفقودة أصحابها لدى فروع ومكاتب أذر بوست على نطاق البلد.

وتقدم الخدمة عبر العنوان www.pochtap.az الإلكتروني او الخط الساخن رقم 169 او حضور أي من فروع او مكاتب شركة أذربوست لخدمات البريد التي تستلم اية وثيقة مفقودة سواء عن الأيدي بشرط عدم الكشف عن الهوية او عبر صناديق البريد المنتشرة على نطاق البلد حيث يمكن لكل من عثر على وثيقة مفقودة أن يلقي بها في صناديق البريد وتسجل كل وثيقة مفقودة وصلت إلى فروع او مكاتب البريد على حدة عبر البرنامج الخاص الذي يتحرى تلقائيا عن أصحابها واذا عثر عليهم فالاتصال بهم على الفور وإلا يتم الحفاظ عليها لدى البريد مدة 30 يوما ثم ترسل إلى الجهات ذات الصلة. ويمكن لكل صاحب وثيقة مفقودة أن يحصل عليها لدى البريد بدفع رسم الخدمة البالغ 8ر1 مانات او يطلب بتأجيل حفظها لدى البريد او الطلب بإيصالها إلى أي فرع او مكتب اقرب منه او إلى عنوانه مقابل أجرة إيصال محددة وفي هذه الحالة عليه أن يتصل بالبريد عبر الخط الساخن المذكور أعلاه.