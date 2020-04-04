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    زيادة عدد المصابين بكوفيد 19 في أوزبكستان

    ٠٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:١٦]

    طشقند، 4 أبريل، أذرتاج

    قالت وزارة الصحة في أوزبكستان إن عدد المصابين في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وصل إلى 241 شخص بواقع 20 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    وقالت في البيان إن 25 مصابا تشافوا من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الان و17 مصابا اكتشف لديهم الالتهاب الرئوي وما زالت أحوال 6 مصابين حرجة وفقد شخصان حياتهما. وما زال 100 ألف شخص في البلد تحت الرقابة الطبية المشددة والحجر الصحي.

    يذكر أن البلد فرض العزلة الذاتية على كل من يتجاوز عمره عن 65 سنة ولا يسمح لهم الخروج من المساكن إلا لضرورة شراء الأغذية والأدوية.

    وقال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الاوزبكي أن عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 اكتشفت لأول مرة في البلد في 15 مارس لدى مواطن ازبكي عاد من فرنسا.

    كنكرلي مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :زيادة عدد المصابين بكوفيد 19 في أوزبكستان
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