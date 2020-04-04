شرطة المرور: منع محاولة 18775 وسيلة نقل لعبور منافذ الحجر الصحي الى اليوم

باكو، 4 أبريل، أذرتاج

قالت الإدارة العامة لشركة المرور لوزارة الداخلية إن طواقم شرطة المرور أرجعت خلال مدة الساعات 08.00 من 3 أبريل الى 08.00 من 4 أبريل اليوم عند منفذ العبور المقام على بعد 2ر45 كم من الطريق السريع الواصل بين باكو وقوبا 126 وسيلة نقل ومنها 15 سيارة باتجاه المحافظات و 111 سيارة باتجاه العاصمة.

كما منعت عبور 58 وسيلة نقل عند منفذ العبور المقام على بعد 86 كم من الطريق السريع الواصل بين باكو وشاماخي ويفلاخ ومنها 4 سيارات باتجاه المحافظات و 31 سيارة باتجاه العاصمة.

وضمنت طواقم شرطة المرور إرجاع 108 وسيلة نقل الى حيث ما سارت عند منفذ العبور المقام على بعد 65 كم من الطريق السريع الواصل بين باكو وقازاخ وحدود جورجيا ومنها 48 سيارة باتجاه المحافظات و 60 سيارة باتجاه العاصمة.

ومنعت عبور 180 وسيلة نقل عند منفذ العبور المقام بمخرج مدينة سومغايت من خروجها.

كما أرجعت 750 وسيلة نقل عند منفذ العبور المقام بمخرج محافظة أبشرون الى حيث ما سارت.

كما قيدت حركة 1199 وسيلة نقل خلال اليوم بجانب تغريم 2189 شخص آخر ومنهم سواق وركاب لمخالفات نظام الحجر الصحي لمحاولتهم العبور من خلال منافذ العبور وسائر الطرق الجانبية بخروجهم من المنازل او المساكن التي يقيمون بها دون حاجة قصوى .

ومنعت طواقم شرطة المرور الخادمة لدى منافذ العبور المقامة 18 ألفا و 775 وسيلة نقل من العبور من خلالها عموما الى اليوم.