  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    شرطة المرور: منع محاولة 18775 وسيلة نقل لعبور منافذ الحجر الصحي الى اليوم

    ٠٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:١٧]

    باكو، 4 أبريل، أذرتاج

    قالت الإدارة العامة لشركة المرور لوزارة الداخلية إن طواقم شرطة المرور أرجعت خلال مدة الساعات 08.00 من 3 أبريل الى 08.00 من 4 أبريل اليوم عند منفذ العبور المقام على بعد 2ر45 كم من الطريق السريع الواصل بين باكو وقوبا 126 وسيلة نقل ومنها 15 سيارة باتجاه المحافظات و 111 سيارة باتجاه العاصمة.

    كما منعت عبور 58 وسيلة نقل عند منفذ العبور المقام على بعد 86 كم من الطريق السريع الواصل بين باكو وشاماخي ويفلاخ ومنها 4 سيارات باتجاه المحافظات و 31 سيارة باتجاه العاصمة.

    وضمنت طواقم شرطة المرور إرجاع 108 وسيلة نقل الى حيث ما سارت عند منفذ العبور المقام على بعد 65 كم من الطريق السريع الواصل بين باكو وقازاخ وحدود جورجيا ومنها 48 سيارة باتجاه المحافظات و 60 سيارة باتجاه العاصمة.

    ومنعت عبور 180 وسيلة نقل عند منفذ العبور المقام بمخرج مدينة سومغايت من خروجها.

    كما أرجعت 750 وسيلة نقل عند منفذ العبور المقام بمخرج محافظة أبشرون الى حيث ما سارت.

    كما قيدت حركة 1199 وسيلة نقل خلال اليوم بجانب تغريم 2189 شخص آخر ومنهم سواق وركاب لمخالفات نظام الحجر الصحي لمحاولتهم العبور من خلال منافذ العبور وسائر الطرق الجانبية بخروجهم من المنازل او المساكن التي يقيمون بها دون حاجة قصوى .

    ومنعت طواقم شرطة المرور الخادمة لدى منافذ العبور المقامة 18 ألفا و 775 وسيلة نقل من العبور من خلالها عموما الى اليوم.

     

    AZERTAG.AZ :شرطة المرور: منع محاولة 18775 وسيلة نقل لعبور منافذ الحجر الصحي الى اليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٤٠]
    إدارة شرطة المرور: الممنوع نقل ركاب على متون وسائل النقل الخاصة بالمسموح لهم بالتنقل والفعالية
    ٠٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٣٤]
    الداخلية: لا يسمح للصحفيين باستخدام وسائل النقل للأغراض الشخصية
    ٠٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٠٣]
    الداخلية تعتقل 9 مخالفين وتغرم 5062 مخالف لقواعد الحجر الصحي خلال اليوم
    ٠٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٠٤]
    شرطة المرور: منع محاولة 17576 وسيلة نقل لعبور منافذ الحجر الصحي الى اليوم
    شرطة المرور: منع محاولة 18775 وسيلة نقل لعبور منافذ الحجر الصحي الى اليوم