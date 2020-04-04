هنغاريا تشكر أذربيجان على الأقنعة الطبية

بودابست، 4 أبريل، أذرتاج

حكومة هنغاريا تعبر عن شكرها لأذربيجان على مساعدة مقدمة في مثل هذه الأيام الحرجة.

وكتب وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو في حسابه على الفيس بوك كلمات الشكر الجزيل للجانب الأذربيجاني مفيدا أن أذربيجان العضو لدى المجلس التركي سلمت 10 آلاف وحدة من الأقنعة الطبية الخاصة لسفارة هنغاريا في باكو كمساعدة طبية لبلاده.

قرايفا مراسلة أذرتاج