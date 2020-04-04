مندوبية باكو للأمم المتحدة تشيد بجهود الحكومة بشأن عدوى فيروس كورونا المستجد

باكو، 4 أبريل، أذرتاج

قالت مندوبية باكو للأمم المتحدة في بيان إنها تقدر جهود حكومة أذربيجان الرامية إلى التصدي لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد وكذلك تؤيد بدعواتها وخطواتها بشأن تطبيق نظام الحجر الصحي الخاص.

كما رفعت الشكر على حكومة أذربيجان على تخصيص 5 ملايين دولار دعما طبيا لمنظمة الصحة العالمية بصفتها هدية للتدابير المتخذة عالميا.