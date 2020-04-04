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    وكالة الطاقة الدولية تدعو لخفض استخراج النفط أكثر من 10 ملايين برميل يوميا

    ٠٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٤]

    باكو، 4 أبريل، أذرتاج

    قال فاتح بيرول إن خفض استخراج النفط قدر 10 ملايين برميل يوميا غير كاف بظهور استقرار في السوق.

    وأوضح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية انه إذا اصبح من الممكن تقييد استخراج النفط قدر 10 ملايين برميل يوميا فيأت هذا بدء حسنا فقط ومن شأنه أن يساعد لعدم فوات الزمان ولكن الأرقام تشير إلى أننا نجد زيادة تقدر 15 مليون برميل يوميا في الاحتياطات فلذلك يجب أن يزاد خفض الاستخراج.

    AZERTAG.AZ :وكالة الطاقة الدولية تدعو لخفض استخراج النفط أكثر من 10 ملايين برميل يوميا
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