باكو، 4 أبريل، أذرتاج الحجم العام للعمليات المقامة لدى مصفق باكو للأوراق المالية خلال فترة يناير – مارس وصل إلى مليارين و76 مليون مانات. قال المصفق في بيان إن المصفق اغلق في آخر أيام مارس بالأموال البالغة مليارين و1ر445 مليون مانات في السوق الثانية رغم انخفاض العمليات في السوق الأولى للأوراق المالية الحكومية التابعة للبنك المركزي ووزارة المالية خلال مدة يناير – فبراير العام الحالي.

AZERTAG.AZ : مصفق باكو للأوراق المالية تكشف عن حجم العمليات في الربع الأول

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