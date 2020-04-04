الداخلية تعتقل 9 مخالفين وتغرم 5062 مخالف لقواعد الحجر الصحي خلال اليوم

باكو، 4 أبريل، أذرتاج

كشفت دوريات وزارة الداخلية خلال فترة 3-4 أبريل الحالي ضمن تدابير الرقابة على مراعاة قواعد الحجر الصحي الخاص عن 11 مرفقا للخدمات العامة بما فيه 3 مرافق كانت ناشطة غير شرعية وعاقبتها بالتغريم إداريا.

وقالت الداخلية في بيان إن موظفي الشرطة العامة طبقت غرامات مالية إداريا بحق 5062 مخالف ومنهم 3718 مخالف في العاصمة باكو بجانب اعتقال 9 آخرين إداريا لمخالفات قواعد الحجر الصحي الخاص بمحاولاتهم العبور من خلال منافذ العبور المقامة لدى مدن ومحافظات الجمهورية خلال اليوم ومن ضمنها محاولات تجاوز نقاط العبور عن طريق طرق إضافية وفرعية.

وتدعو وزارة الداخلية جميع المواطنين والضيوف للامتثال بطلبات مقر العمليات لدى مجلس الوزراء دون قيد وشرط.