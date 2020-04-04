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    اقتصاد


    وزارة المالية تكشف عن حجم تحويلات صندوق النفط إلى الميزانية في الربع الأول

    ٠٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٤٩]

    باكو، 4 أبريل، أذرتاج

    قالت وزارة المالية إن صندوق النفط حول إلى ميزانية الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري 4 مليارات و631 مليون مانات وذلك اكثر قدر مليار و5ر793 مليون مانات او 6ر1 مرة بالنسبة لما كان من المتوقع.

    AZERTAG.AZ :وزارة المالية تكشف عن حجم تحويلات صندوق النفط إلى الميزانية في الربع الأول
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