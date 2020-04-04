الداخلية: لا يسمح للصحفيين باستخدام وسائل النقل للأغراض الشخصية

باكو، 4 أبريل، أذرتاج

أوضحت وزارة الداخلية معلومات متداولة بشأن ضرورة استئذان ممثلي وسائل الإعلام الجماهيرية بما فيهم موظفي المؤسسات الناشطة دون انقطاع وكذلك الأشخاص المسموح لهم بالتنقل بتراخيص خاصة عند الحاجة إلى التسوق لدى المحلات التجارية للأغذية او الصيدليات استئذانا من خلال نظام الرسائل القصيرة.

وقالت الداخلية في بيان أن المشار اليهم أسفله لا يطلب منهم بالتقدم للاستئذان عن طريق الرسائل القصيرة المرسلة إلى رقم 8103:

1- الذين يتنقلون على أساس بطاقات الخدمة او وثيقة تصدق على مؤسسات العمل

2- الذين أدرجت معلومات عنهم من قبل أصحاب الأعمال في البوابة الحكومية عبر العنوان icaze.e-gov.az

مشيرة إلى أنه لا حاجة إلى تقدم هؤلاء الأشخاص بطلب الإذن إضافيا من اجل شراء مواد الاستهلاك اليومي والغذائية والأدوية.

وأكدت في البيان على أن ذهاب ممثلي وسائل الإعلام الجماهيرية إلى أماكن أعمالهم وعودتهم راكبين وسائل النقل الشخصية لا قيود عليهما ولكن الصحفيين لا يسمح لهم باستخدام السيارات للأغراض الشخصية مبينة أن "الصحفي لا يسمح له بنقل افراد أسرته في سيارته ويحق لهم الاستفادة من وسائل النقل لمجرد أعمالهم ولصحفي يقود السيارة أن ينقل من أفراد عائلته من يعمل لدى المؤسسات المسموح لها بالفعالية من جانب مقر العمليات ذهابا او عودة على متن سيارته".