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    ازدياد حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مصابا ومتوفيا في أوكرانيا

    ٠٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٣]

    كييف، 4 أبريل، أذرتاج

    قالت وزارة الصحة في أوكرانيا إن عدد المصابين في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وصل إلى 1096 شخص ومنهم 78 قاصرا وصبيا.

    وأضافت أن عدد حالات الوفاة بسبب المرض ازداد إلى 28 شخصا ومنهم 9 ذكور و19 امرأة وتشافى 23 شخصا من المرض بالعلاج.

    واعلن عن حالة الطوارئ في 15 ولاية أوكرانية حيث فرض نظام الحجر الصحي على نطاق البلد إلى 24 أبريل مع وقف جميع الرحلات الجوية.

    حسينلي مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :ازدياد حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مصابا ومتوفيا في أوكرانيا
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