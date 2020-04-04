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    إدارة شرطة المرور: الممنوع نقل ركاب على متون وسائل النقل الخاصة بالمسموح لهم بالتنقل والفعالية

    ٠٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٤٠]

    باكو، 4 أبريل، أذرتاج

    قال كامران علييف مدير قسم الإدارة العامة لشرطة المرور إن قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المشددة تمنع نقل ركاب على متون وسائل النقل الخاصة بالمسموح لهم بالتنقل والفعالية وذلك ابتداء من 5 أبريل الحالي.

    وأوضح علييف أن هؤلاء الأشخاص سيعاقبون وفقا لمواد قانون المخالفات الإدارة في حال اكتشاف راكب على متن سيارات خاصة بهم غير مسموح له بالتنقل او الفعالية سواء أكان من أفراد عائلته ام شخص آخر لم يؤذن له بالخروج من المسكن.

    AZERTAG.AZ :إدارة شرطة المرور: الممنوع نقل ركاب على متون وسائل النقل الخاصة بالمسموح لهم بالتنقل والفعالية
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