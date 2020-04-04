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    الرئيس إلهام علييف يقيل المدير التنفيذي لصندوق دعم وسائل الإعلام الجماهيرية عن المنصب

    ٠٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٤٦]

    باكو، 4 أبريل، أذرتاج

    رسم الرئيس إلهام علييف في الرابع من أبريل اليوم مرسوما ينص على إقالة المدير التنفيذي لصندوق دعم وسائل الإعلام الجماهيرية عن المنصب.

    أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إقالة وقار مظفر سفرلي عن منصب المدير التنفيذي لصندوق الدعم الحكومي لتنمية وسائل الإعلام الجماهيرية لدى الرئيس الأذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يقيل المدير التنفيذي لصندوق دعم وسائل الإعلام الجماهيرية عن المنصب
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