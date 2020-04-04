الرئيس إلهام علييف يعين مديرا تنفيذيا جديدا لصندوق دعم وسائل الإعلام الجماهيرية

باكو، 4 أبريل، أذرتاج

رسم الرئيس إلهام علييف في الرابع من أبريل اليوم مرسوما ينص على تعيين مدير تنفيذي جديد لصندوق دعم وسائل الإعلام الجماهيرية.

أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف احمد محمد اسماعيلوف لمنصب المدير التنفيذي لصندوق الدعم الحكومي لتنمية وسائل الإعلام الجماهيرية لدى الرئيس الأذربيجاني.