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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٦.٠٤.٢٠٢٠ [١٠:٥‎٣]

    باكو، 6 أبريل ، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 6 أبريل نيسان.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 6 أبريل نيسان كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0262

    أورو EUR 1 1.8385

    دولار أسترالي AUD 1 1.0213

    روبل بلاروس BYN 1 0.6576

    ريال برازيلي BRL 1 0.3177

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0881

    كرون دنماركي DKK 1 0.2462

    لاري جورجي GEL 1 0.5362

    روبي هندي INR 1 0.0223

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2193

    دولار كندا CAD 1 1.1987

    دينار الكويت KWD 1 5.4624

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.3888

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0662

    جنيه مصري EGP 1 0.1079

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0913

    كرون النرويج NOK 1 0.1609

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4009

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.02

    روبل روسي RUB 1 0.022

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3092

    دولار سنغافورة SGD 1 1.1813

    ريال السعودية SAR 1 0.4518

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1664

    دولار تايوان TWD 1 0.0562

    ليرة تركيا TRY 1 0.2518

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0619

    دولار نيوزيلندا NZD 1 0.9977

    كرون التشيك CZK 1 0.0663

    يوان الصين CNY 1 0.2397

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0769

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4675

    كرون السويد SEK 1 0.1666

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7388

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1379

    ليرة لبنان LBP 100 0.1123

    ين اليابان JPY 100 1.5597

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1966

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0178

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0103

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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