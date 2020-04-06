باكو، 6 أبريل ، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 6 أبريل نيسان. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 6 أبريل نيسان كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0262 أورو EUR 1 1.8385 دولار أسترالي AUD 1 1.0213 روبل بلاروس BYN 1 0.6576 ريال برازيلي BRL 1 0.3177 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0881 كرون دنماركي DKK 1 0.2462 لاري جورجي GEL 1 0.5362 روبي هندي INR 1 0.0223 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2193 دولار كندا CAD 1 1.1987 دينار الكويت KWD 1 5.4624 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.3888 بيسو المكسيك MXN 1 0.0662 جنيه مصري EGP 1 0.1079 لاي مولدوفا MDL 1 0.0913 كرون النرويج NOK 1 0.1609 زلوتي بولندا PLN 1 0.4009 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.02 روبل روسي RUB 1 0.022 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3092 دولار سنغافورة SGD 1 1.1813 ريال السعودية SAR 1 0.4518 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1664 دولار تايوان TWD 1 0.0562 ليرة تركيا TRY 1 0.2518 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0619 دولار نيوزيلندا NZD 1 0.9977 كرون التشيك CZK 1 0.0663 يوان الصين CNY 1 0.2397 جنيه إنكلترا GBP 1 2.0769 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4675 كرون السويد SEK 1 0.1666 فرنك سويسرا CHF 1 1.7388 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1379 ليرة لبنان LBP 100 0.1123 ين اليابان JPY 100 1.5597 بيسو تشيلي CLP 100 0.1966 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0178 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0103 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده