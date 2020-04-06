البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 6 أبريل ، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 6 أبريل نيسان.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 6 أبريل نيسان كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0262
أورو EUR 1 1.8385
دولار أسترالي AUD 1 1.0213
روبل بلاروس BYN 1 0.6576
ريال برازيلي BRL 1 0.3177
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0881
كرون دنماركي DKK 1 0.2462
لاري جورجي GEL 1 0.5362
روبي هندي INR 1 0.0223
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2193
دولار كندا CAD 1 1.1987
دينار الكويت KWD 1 5.4624
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.3888
بيسو المكسيك MXN 1 0.0662
جنيه مصري EGP 1 0.1079
لاي مولدوفا MDL 1 0.0913
كرون النرويج NOK 1 0.1609
زلوتي بولندا PLN 1 0.4009
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.02
روبل روسي RUB 1 0.022
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3092
دولار سنغافورة SGD 1 1.1813
ريال السعودية SAR 1 0.4518
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1664
دولار تايوان TWD 1 0.0562
ليرة تركيا TRY 1 0.2518
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0619
دولار نيوزيلندا NZD 1 0.9977
كرون التشيك CZK 1 0.0663
يوان الصين CNY 1 0.2397
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0769
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4675
كرون السويد SEK 1 0.1666
فرنك سويسرا CHF 1 1.7388
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1379
ليرة لبنان LBP 100 0.1123
ين اليابان JPY 100 1.5597
بيسو تشيلي CLP 100 0.1966
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0178
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0103
ريال إيران IRR 100 0.004
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