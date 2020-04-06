حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في بلاروس

منسك، 6 أبريل، أذرتاج

وصل عدد حالات الوفاة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في بلاروس 8 اشخاص.

قالت وزارة الصحة البلاروسية إن عدد المصابين في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 يبلغ 502 شخص وقد تشافى 52 مصابا منهم وترخصوا.

وأوضحت أن المتوفين من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 كانوا يعانون من الامراض المزمنة أيضا.

يذكر أن الرئيس البلاروسي الكساندر لوكاشينكو اعلن قبل بضعة أيام عن بلوغ عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في بلاده عوجها.

حسينلي مراسل أذرتاج