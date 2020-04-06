الأجوبة الواضحة على الأسئلة الشائعة عن خصائص نظام استئذان الخروج من المساكن 8103

باكو، 6 أبريل، أذرتاج

من المعلوم أن مركز تنمية الحوكمة التابع للوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية أسان خدمة برمج بالتعاون مع وزارة الداخلية "نظام الاستئذان والمراقبة في أثناء تطبيق نظام الحجر الصحي الخاص".

وتطالب قواعد نظام الحجر الصحي الخاص من المواطنين والأهالي بإرسال الرسالة القصيرة إلى رقم 8103 المحتوية شفرة خاصة تكشف عن غرض الاستئذان محددة مسبقا وهي 3 أرقام مختلفة وكذلك رقم تسلسلي لبطاقة الهوية عند الحاجة إلى الخروج من المساكن.

وتفيد أذرتاج الأجوبة الواضحة على الأسئلة الشائعة عن خصائص نظام استئذان الخروج من المساكن وفقا لمعطيات الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية أسان خدمة التي تلقتها خلال اليوم تلقيا أكثر عن خدمة 8103.

* لا يطلب رسم او أجرة من المواطنين والمرسلين للرسائل القصيرة المرسلة إلى نظام استئذان 8103

* لا حاجة لكل من تقرب مزرعته من مسكنه إلى الاستئذان عبر النظام ومن الممكن أن يحصلوا على مزيد من المعلومات بهذا الصدد عبر الخط الساخن لوزارة الزراعة على رقم 1652

* يمكن لكل شخص انتهت مدة صلاحية بطاقته للهوية أن يستخدم نظام استئذان 8103 ولا قيود في هذه الحالة.

* لا يحتاج أي موظف مسجل لدى نظام الحوكمة إلى استخدام نظام استئذان 8103 عند الخروج من المساكن قصد المحلات التجارية للأغذية او الصيدلية.

* من الواجب إرسال الرسائل القصيرة إلى رقم 8103 للاستئذان بغض النظر إلى المسافة.

* المواطنون المقيمون في باكو من المسجلين في الأقاليم لا يسمح لهم بالخروج من المساكن إلا بعد الحصول على جواب مصدق على رسائلهم القصيرة المرسلة إلى نظام استئذان 8103.