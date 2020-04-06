ارتفاع حالات الوفاة في مصر بعدوى فيروس كورونا المستجد بواقع 7 وفيات أخرى خلال اليوم

القاهرة، 4 أبريل ، أذرتاج

وصل عدد المتوفين بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلى 78 حالة في مصر.

قالت وزارة الصحة إنها سجلت 7 حالات وفاة أخرى خلال اليوم بهذه العدوى فيما أوضح الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد أن 103 حالة جديدة للإصابة في البلد مسجلة في 5 أبريل ليصل عدد المصابين بذلك 1173 مصاب. وزاد أن بين المصابين الجدد أجنبي واحد.

وجاء في بيان الوزارة أن 6 مصابين بما فيهم أجنبي تشافوا خلال 24 ساعة من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فبلغ عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الآن بلغ 247 شخص.

بايراموف مراسل أذرتاج