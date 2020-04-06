تزايد عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في لاتفيا

ريغا، 6 أبريل ، أذرتاج

تزايدت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في لاتفيا بواقع 24 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 533 شخص.

قالت وزارة الصحة اللاتفية إن 20 الفا و 680 شخص خضع للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

وأضافت أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ 24 شخصا من 1300 شخص ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

يذكر أن لاتفيا سجلت فيها حتى الآن حالة لوفاة بسبب هذا المرض.

أسدوف مراسل أذرتاج