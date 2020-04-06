ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في إستونيا

تالين، 6 أبريل، أذرتاج

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في إستونيا بواقع 58 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 1097 شخص.

قالت وزارة الصحة الإستونية إن 21 الفا و 4 أشخاص خضع للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

وأضافت أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ 58 شخصا من 1192 شخص.

ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

يذكر أن إستونيا سجلت فيها حتى الآن 15 واقعة لوفاة بسبب هذا المرض.

أسدوف مراسل أذرتاج