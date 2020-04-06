عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في فرنسا يزيد عن 70 ألف شخص

باريس، 6 أبريل، أذرتاج

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في فرنسا إلى 70 الفا و 478 شخص في 5 أبريل فيما لقي 8078 شخص حتفهم حتى الان منذ بدء الوباء وسجلت 5889 حالة وفاة لدى المستشفيات و2189 حالة وفاة في دور وحضانات المسنين.

وقال جيروم سولومون المدير العام لشؤون الصحة في فرنسا إن الجهات المعنية سجلت 357 حالة وفاة لدى المستشفيات خلال مدة 24 ساعة أخيرة. ووضع في المستشفيات حتى الآن 28 الفا و 891 مريض ومنهم 6978 مصاب في العنايات المركزة بأحوال حرجة مفيدا أن 35 في المائة من الموضوعين في العنايات المركزة هم الذين يقل أعمارهم عن سن الـ60 سنة. وأضاف أن 16 الفا و 183 مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تعافوا وترخصوا إلى اليوم.

يذكر أن اكثر من مليون و225 ألف شخص أصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لدى 183 بلد عبر العالم وتعافى اكثر من 252 ألف منهم فيما فارق الحياة 66 الفا و 542 منهم إلى الآن.

أقالاروفا مراسلة أذرتاج