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    شرطة المرور: تغريم 1369 سائق وراكب آخر لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص

    ٠٦.٠٤.٢٠٢٠ [١٢:١٩]

    باكو، 6 أبريل ، أذرتاج

    نشرت الإدارة العامة لشركة المرور لوزارة الداخلية إن طواقم شرطة المرور بيانا حول الأعمال المنفذة من قبل موظفي الشرطة خلال مدة الساعات 00.00 من 5 أبريل الى 00.00 من 6 أبريل اليوم عند منفذ العبور المقام على أراضي مدينتي باكو وسومغايت ومحافظة أبشرون المحاذية لهما.

    وجاء في البيان انه قيدت خلال اليوم حركة 1369 وسيلة نقل بجانب تغريم سواقها وركابها وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الإدارية.

    وعاقبت طواقم شرطة المرور الخادمة لدى منافذ العبور المقامة 5446 وسيلة نقل من بالتغريم والاعتقال الإداري منذ 1 أبريل إلى اليوم.

    AZERTAG.AZ :شرطة المرور: تغريم 1369 سائق وراكب آخر لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص
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