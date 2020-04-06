إصابة 18 شخصا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في نخجوان الأذربيجانية

نخجوان، 6 أبريل، أذرتاج

يخضع حاليا 2896 شخص لنظام الحجر الصحي الخاص في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي وفقا للنظام الخاص المطبق على نطاق البلد.

قالت وزارة الصحة النخجوانية إن 536 شخص منهم من الوافدين إلى نخجوان من سائر أقاليم البلد.

وخضع 630 مشتبه بهم خضع للفحوص الطبية فيها إلى اليوم وأظهرت نتائج الفحوص الطبية الثانية عن حالة الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتعافى شخص وترخص ويستمر علاج 17 شخص لدى مستشفى ذات النظام الخاص ولا حالة حرجة.