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    تغريم 15 شخصا في خيزي لمخالفات قواعد الحجر الصحي الخاص

    ٠٦.٠٤.٢٠٢٠ [١٢:٣٠]

    خيزي، 6 أبريل، أذرتاج

    عاقبت دوريات شرطة محافظة خيزي 15 شخصا خلال اليوم الماضي بالتغريم ومنهم شخصان صاحبا محلين تجاريين و13 شخصا خرجوا من المساكن دون الاستئذان.

    وحررت بحقهم غرامات قدر 100 مانات وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الإدارية لمخالفات النظام المناهض ضد الوباء وقواعد الحجر الصحي الخاص.

    AZERTAG.AZ :تغريم 15 شخصا في خيزي لمخالفات قواعد الحجر الصحي الخاص
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