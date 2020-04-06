الداخلية: اعتقال 6 أشخاص وتغريم 3800 آخر لمخالفات قواعد الحجر الصحي خلال اليوم

باكو، 6 أبريل، أذرتاج

كشفت دوريات إدارة الشرطة على نطاق الجمهورية خلال الفترة ما بين 5-6 أبريل ضمن تدابير الرقابة المنفذة لمحاربة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عن نشاط 5 مرافق عامة تخالف قواعد الحجر الصحي الخاص بما فيه مرفقين في باكو.

قالت وزارة الداخلية إن صاحب مرفق اعتقل إداريا فيما تم تغريم 4 أصحاب آخرين إداريا.

وطبقت غرامات مالية إدارية على 3796 شخص عموما لمخالفات نظام الحجر الصحي بمحاولتهم العبور من خلال منافذ العبور المقامة على نطاق الجمهورية وسائر الطرق الجانبية بخروجهم من المنازل او المساكن التي يقيمون بها دون حاجة قصوى ومنهم 1588 شخص في العاصمة باكو بجانب اعتقال 5 آخرين إداريا.

كما أنذر شخص لنشره معلومات غير صحيحة من شأنها أن تثير ضجة وقلقا في أوساط السكان والأهالي عبر تطبيق التراسل الفوري المحتكر متعدد المنصات للهواتف الذكية "واتساب" وسائر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وبلغ حصاد دوريات إدارة الشرطة العامة خلال اليوم الماضي عموما 6 اعتقالات إدارية وتغريم 3800 شخص إداريا وإنذار شخص.