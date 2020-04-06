  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    اعتقال شخص وتغريم 9 أشخاص في كوردمير وأقصو وزرداب لمخالفات قواعد الحجر الصحي

    ٠٦.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٢٦]

    أقصو، 6 أبريل، أذرتاج

    غرمت دوريات الشرطة في كوردمير شخصين بالمادة الـ 211 من قانون المخالفات الإدارية لمخالفتهما قواعد الحجر الصحي قدر 100 مانات لكل واحد منهما.

    كما اعتقل شخص اخر لعدم الامتثال بمطالب موظفي الشرطة وفقا للمادة الـ535 من القانون الجنائي.

    واغرمت الشرطة في أقصو 4 اشخاص وفي زرداب شخصين بالمادة الـ 211 من قانون المخالفات الإدارية لمخالفتهم قواعد الحجر الصحي قدر 100 مانات لكل واحد منهم.

    AZERTAG.AZ :اعتقال شخص وتغريم 9 أشخاص في كوردمير وأقصو وزرداب لمخالفات قواعد الحجر الصحي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠٤.٢٠٢٠ [١٢:٣٠]
    تغريم 15 شخصا في خيزي لمخالفات قواعد الحجر الصحي الخاص
    ٠٦.٠٤.٢٠٢٠ [١٢:٢٥‎]
    إصابة 18 شخصا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في نخجوان الأذربيجانية
    ٠٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:١٧]
    الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لحفر 14 بئرا ارتوازية لدى 9 مناطق سكنية في فضولي
    ٠٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٢٧]
    تغريم مستهانين بقواعد الحجر الصحي في قوبا
    اعتقال شخص وتغريم 9 أشخاص في كوردمير وأقصو وزرداب لمخالفات قواعد الحجر الصحي اعتقال شخص وتغريم 9 أشخاص في كوردمير وأقصو وزرداب لمخالفات قواعد الحجر الصحي