إيرادات صندوق النفط من تسويق النفط والغاز في الربع الأول بلغت 2ر2 ملياري دولار

باكو، 6 أبريل، أذرتاج

ربح صندوق النفط الأذربيجاني الحكومي خلال الربع الأول من العام الحالي 2ر2 ملياري دولار من تسويق النفط والغاز.

قال الصندوق في بيان إن سعر برميل النفط اعتمد على قيمة 55 دولارا عند تصديق ميزانية الصندوق لعام 2020م وسويت التوقعات وفقا لذلك 12 مليارا و1ر384 مليون مانات او 7 مليارات و8ر248 مليون دولار إيرادات للصندوق و11 مليارا و9ر589 مليون مانات او 6 مليارات و6ر817 مليون دولار نفقات.

ووردت إلى الصندوق خلال فترة يناير – مارس العام الجاري من تسويق النفط والغاز مليارين و219 مليون دولار بما فيه مليار و763 مليون دولار من بيع النفط والغاز الرابحين وشكل سعر النفط المتوسط الصافي 59 دولارا. وبجانب ذلك، كانت نفقات الصندوق خلال الفترة المذكورة مليارين و763 مليون دولار او 4 مليارات و697 مليون مانات ومن الممكن أن توضح كثرة النفقات في الربع الأول من العام بتنفيذ أسرع للتحويلات إلى ميزانية الدولة انتهازا من الصندوق لفرصة زيادة الطلب في سوق العملات الأجنبية في الفترة المشار إليها عن الفترات السابقة.

ويتوقع الصندوق تنفيذ نفقات الميزانية لعام 2020م عند مستوى مصدق عليها في الميزانية ويتوقع تسويق نحو 4 مليارات دولار ضمن ذلك عبر المزادات.