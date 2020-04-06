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    الرئيس إلهام علييف يدشن مؤسسة إنتاج أقنعة الوجه الواقية بمدينة سومغايت الصناعية الكيماوية

    ٠٦.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٠٠]

    سومغايت، 6 أبريل، أذرتاج

    دشن الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في السادس من أبريل نيسان اليوم مؤسسة إنتاج أقنعة الوجه الواقية التابعة لشركة معمل باكو للمنسوجات باكو تيكستيل لدى مدينة سومغايت الصناعية الكيماوية.

    أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف وجه نداء إلى الشعب الأذربيجاني بعد التعرف إلى المؤسسة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يدشن مؤسسة إنتاج أقنعة الوجه الواقية بمدينة سومغايت الصناعية الكيماوية
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