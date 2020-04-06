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    زلزال بقوة 5.9 يضرب إندونيسيا

    ٠٦.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٠٢]

    طوكيو، 6 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ان زلزالا بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر ضرب اندونيسيا. وقع الزلزال على عمق 53.6 كيلومترا وعلى بعد 124 كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة ترناته.

    ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية بسبب الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5.9 يضرب إندونيسيا
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