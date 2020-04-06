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    الرئيس إلهام علييف يرسم مرسوم العفو بحق بعض السجناء المسنين وذوي الرعاية الخاصة

    ٠٦.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٠٨]

    باكو، 6 أبريل، أذرتاج

    رسم الرئيس إلهام علييف في السادس من أبريل اليوم مرسوم العفو بحق بعض السجناء المسنين وذوي الرعاية الخاصة لاحوال صحتهم في ظل الظروف الراهنة في اثناء انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عبر العالم والبلد الذي يشمل على بعض السجناء الذين تتجاوز أعمارهم عن 65 سنة بعد النظر في مراجعاتهم ومراجعات افراد عائلاتهم مع الاخذ بعين الاعتبار أحوال صحتهم وسلوكهم خلال مدة امضائهم عقوباتهم وانطلاقا من مبادئ الإنسانية ومسترشدا بالفترة الـ 22 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني.

    أفادت أذرتاج أن المرسوم يعفي 176 سجين بينهم مواطن روسي وامرأة أخرى عن المدة الباقية من عقوباتهم بالسجن.

    ويدخل المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من يوم توقيعه.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يرسم مرسوم العفو بحق بعض السجناء المسنين وذوي الرعاية الخاصة
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