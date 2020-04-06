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    ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان

    ٠٦.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٠٧]

    باكو، 6 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان بواقع 57 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 641 شخص.

    قال مقر العمليات ان 57 حالة أخرى سجلت للاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أذربيجان.

    تعافى 44 شخصا من اصل 641 مصاب وتم ترخيصهم وتوفي 7 أشخاص.

    في الوقت الحاضر، يتم علاج 590 شخص في مستشفيات خاصة و11 أشخاص منهم في حالة خطيرة و17 شخصا في حالة متوسطة.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان
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