188 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا الجديد في جورجيا

تبيليسي، 6 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 188 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد على العنوان ctopcov.ge إن 5056 شخص محتجزين في الحجر الصحي حاليا بسبب كوفيد 19 فيما يتلقى 386 شخص آخر العلاج لدى المستشفيات.

وتشافى 36 شخصا من مرض فيروس كورونا الجديد حتى اليوم وتوفي شخصين في جورجيا.