اصابة 69 شخصا بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الاخير في قيرغيزستان

بشكيك، 6 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

سجلت قيرغيزستان 69 حالة أخرى للاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال اليوم الاخير وبلغ عدد المصابين به 216 مريض.

افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الصحة القيرغيزي صابرجان عبد الكريموف في مؤتمر صحفي ان 10 مصابين تعافوا من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الآن فقد 4 أشخاص حياتهم.

وكما أكد الوزير إصابة 9 أطباء بالفيروس وما زال علاجهم في مستشفيات خاصة.