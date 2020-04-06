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    إصابة 30 طفلا بفيروس كورونا في موسكو

    ٠٦.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]

    موسكو، 6 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    كشفت السلطات الصحية الروسية عن وجود 30 طفلا في موسكو بين المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض الالتهاب الرئوى.

    افادت وكالة اذرتاج انه تم تسجيل 591 اصابة جدبدة بالفيروس في موسكو خلال اليوم الاخير، 204 شخص منهم يتراوح أعمارهم بين 46 - 65 عامًا و246 شخص منهم 18 – 45 عاما.

    AZERTAG.AZ :إصابة 30 طفلا بفيروس كورونا في موسكو
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