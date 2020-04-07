باكو، 7 أبريل ، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 أبريل نيسان. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 7 أبريل نيسان كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0275 أورو EUR 1 1.8358 دولار أسترالي AUD 1 1.1302 روبل بلاروس BYN 1 0.771 ريال برازيلي BRL 1 0.3896 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.113 كرون دنماركي DKK 1 0.2458 لاري جورجي GEL 1 0.6008 روبي هندي INR 1 0.0237 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2187 دولار كندا CAD 1 1.2852 دينار الكويت KWD 1 5.571 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4064 بيسو المكسيك MXN 1 0.0914 جنيه مصري EGP 1 0.1089 لاي مولدوفا MDL 1 0.0958 كرون النرويج NOK 1 0.1828 زلوتي بولندا PLN 1 0.4301 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0045 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0243 روبل روسي RUB 1 0.0267 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3198 دولار سنغافورة SGD 1 1.2142 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1754 دولار تايوان TWD 1 0.0562 ليرة تركيا TRY 1 0.2794 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0698 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0813 كرون التشيك CZK 1 0.0736 يوان الصين CNY 1 0.2421 جنيه إنكلترا GBP 1 2.1951 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4959 كرون السويد SEK 1 0.1734 فرنك سويسرا CHF 1 1.7279 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1418 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.5264 بيسو تشيلي CLP 100 0.2128 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0178 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0123 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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