زيادة حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في بلدان الخليج

القاهرة، 7 أبريل ، أذرتاج

زاد حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في بلدان الخليج الى 6 ابريل.

أفادت أذرتاج أن السعودية سجلت فيها 4 حالات وفاة خلال اليوم الاخير بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ليصل عدد الوفيات بهذا المرض الى 38 حالة. وقالت وزارة الصحة السعودية إن عدد المصابين العام الفين و523 مصاب ومنهم 47 في المائة من المواطنين و53 في المائة هم الاجانب. وفرض نظام الحجر الصحي الطارئة في جميع مدن السعودية.

وفي الإمارات أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال اليوم الماضي 277 شخص وبلغ بذلك العدد العام للمرضي الفين و76 مريضا وذلك بجانب توفي اجنبي واحد ووصل عدد الوفيات الى 10 حالات. وقد فرضت امارة دبي نظام الحجر الصحي الطارئة على مدار اليوم.

وسجلت دولة قطر 279 حالة الاصابة الاخرى خلال اليوم الماضي مع تسجيل وفاة محلي بالغ 88 سنة من عمره. ونشرت قنا أن العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الدولة بلغ 1604 مصاب وتوفي 3 اشحاص حتى الان.

وفي الكويت اصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال 6 ابريل 109 شخص آخر وقالت وزارة الصحة انها سجلت 665 حالة الاصابة حتى الان في الدولة ومنهم 103 مصاب تعافوا تماما واحوال 17 مصابا حرجة.

وقالت وزارة الصحة في عمان انها سجلت اصابة 33 شخصا آخر في السلطنة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ليصل العدد العام للمرضى بذلك الى 331 مصاب. كما اضافت أن 34 مريضا تشافوا تماما وفارق الحياة اثنان.

بايراموف مراسل أذرتاج