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    ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في ليتوانيا

    ٠٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٢:٣٢]

    ويلنوس، 6 أبريل ، أذرتاج

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا بواقع 32 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 843 شخص.

    قالت وزارة الصحة اللاتفية إن 25 الفا و 599 شخص خضع للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

    وأضافت أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ 32 شخصا من 1954 شخص ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

    يذكر أن لاتفيا سجلت فيها حتى الآن 14 حالة وفاة بسبب هذا المرض.

    أسدوف مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في ليتوانيا
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