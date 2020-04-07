ازدياد عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أوزبكستان

طشقند، 7 أبريل، أذرتاج

وقال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الاوزبكي إن عدد المصابين في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وصل إلى 457 شخص بواقع 67 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

وقال في البيان إن 30 مصابا تعافوا من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الان فقد شخصان حياتهما. وما زال 100 ألف شخص في البلد تحت الرقابة الطبية المشددة والحجر الصحي.

يذكر أن البلد فرض العزلة الذاتية على كل من يتجاوز عمره عن 65 سنة ولا يسمح لهم الخروج من المساكن إلا لضرورة شراء الأغذية والأدوية.

ولا يسمح لكل من تزيد حرارته عن 37 درجة مئوية بدخول الأسواق والمحلات التجارية للأغذية.

وجاء في بيان مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الاوزبكي أن عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 اكتشفت لأول مرة في البلد في 15 مارس لدى مواطن ازبكي عاد من فرنسا.

كنكرلي مراسل أذرتاج