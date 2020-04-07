ارتفاع حالات الوفاة في مصر بعدوى فيروس كورونا المستجد الى 85 حالة

القاهرة، 7 أبريل ، أذرتاج

وصل عدد المتوفين بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلى 85 حالة في مصر.

قالت وزارة الصحة إنها سجلت 7 حالات وفاة أخرى خلال اليوم بهذه العدوى فيما أوضح الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد أن 149 حالة جديدة للإصابة في البلد مسجلة في 6 أبريل ليصل عدد المصابين بذلك 1322 مصاب. وزاد أن المصابين الجدد محليون.

وجاء في بيان الوزارة أن 12 مصابا تعافوا خلال 24 ساعة من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فبلغ عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الآن بلغ 259 شخص.

بايراموف مراسل أذرتاج