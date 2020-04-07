الأجوبة الواضحة على الأسئلة الشائعة عن خصائص نظام استئذان الخروج من المساكن 8103 لا حاجة الى استئذان من اجل التخصل من النفايات المنزلية

باكو، 7 أبريل، أذرتاج

من المعلوم أن مركز تنمية الحوكمة التابع للوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية أسان خدمة برمج بالتعاون مع وزارة الداخلية "نظام الاستئذان والمراقبة في أثناء تطبيق نظام الحجر الصحي الخاص".

وتطالب قواعد نظام الحجر الصحي الخاص من المواطنين والأهالي بإرسال الرسالة القصيرة إلى رقم 8103 المحتوية شفرة خاصة تكشف عن غرض الاستئذان محددة مسبقا وهي 3 أرقام مختلفة وكذلك رقم تسلسلي لبطاقة الهوية عند الحاجة إلى الخروج من المساكن.

وتفيد أذرتاج الأجوبة الواضحة على الأسئلة الشائعة عن خصائص نظام استئذان الخروج من المساكن وفقا لمعطيات الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية أسان خدمة التي تلقتها خلال اليوم تلقيا أكثر عن خدمة 8103.

* لا حاجة الى استئذان شخص لاستخدام وسيلة نقل مصرحة له بالاستخدام قانونيا بعد أن ارسل رسالة قصيرة للاستئذان الى رقم 8103 حيث أن الذين حصلوا على الرسائل القصيرة المصدقة على طلباتهم وفقا للحالات الضرورية المحددة يحق لهم استخدام وسائل النقل خلال مدة حددت لهم.

* اذا ما حصل شخص على رد خلال مدة ساعة كاملة على الرسالة القصيرة التي ارسلها من الموصى له بالاتصال بالخط الساخن لخدمة أسان عبر رقم 9108

* من الممكن أن ترسل شفرة "2" الى نظام الاستئذان 8103 عبر الرسائل القصيرة مرة واحدة خلال اليوم ولا قيود على ارسال الشفرتين "1" و"3".

* مواطنو أذربيجان عليهم أن يستأذنوا بإرسال شفرة احدى الطلبات المحددة مع رقم تسلسلي لبطاقة هوية الى رقم 8103 وعلى سبيل المثال 2 AZE11111111 أو 2 AA1111111.

* لا حاجة الى استئذان من اجل التخصل من النفايات المنزلية وعلى الشخص أن يلقي النفايات المنزلية في صندوق مناسب ويرجع الى المسكن.

* يمكن للمواطن أن يستفيد مرة واحدة فقط خلال اليوم من مدة ممنوحة له عبر نظام الاستئذان بالرسائل القصيرة للخروج من المسكن.