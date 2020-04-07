شرطة المرور: تغريم 1499 سائق وراكب آخر لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص

باكو، 7 أبريل ، أذرتاج

نشرت الإدارة العامة لشركة المرور لوزارة الداخلية إن طواقم شرطة المرور بيانا حول الأعمال المنفذة من قبل موظفي الشرطة خلال مدة الساعات 00.00 من 6 أبريل الى 00.00 من 7 أبريل اليوم عند منفذ العبور المقام على أراضي مدينتي باكو وسومغايت ومحافظة أبشرون المحاذية لهما.

وجاء في البيان أن موظفي الشرطة عاقبوا خلال اليوم 1499 شخص بما فيهم 861 شخص في العاصمة باكو كانوا ينتقلون على وسائل نقل سواقا كانوا أم ركابا وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الإدارية.

وعاقبت طواقم شرطة المرور الخادمة لدى منافذ العبور المقامة 6945 وسيلة نقل من بالتغريم والاعتقال الإداري منذ 1 أبريل إلى اليوم.