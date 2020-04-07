اصابة 19 موظف طبي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان

بشكيك، 7 أبريل ، أذرتاج

اصيب 19 موظف طبي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على معطيات ليوم 7 ابريل اليوم علما بان عددهم كان 9 مصابين يوم 3 مارس.

قال وزير الصحة القيرغيزي صابرجان عبد الكريم وف في مؤتمر صحفي عقده في بشكيك اليوم إن 7 اطباء اصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال اليوم الاخير وهم من المتلقين العلاج مثل سائر المرضى.

واضاف أن عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد خلال 24 ساعة اخيرة وصل الى 128 مصابا بارتفاع حالات الاصابة بها قدر 12 شخصا آخر.

كنكرلي مراسل أذرتاج