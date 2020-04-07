  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    القيادة العسكرية الدولية تشيد بفعاليات قوات حفظ السلام الاذربيجانية لدى جنوب السودان

    ٠٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٣٧]

    باكو، 7 أبريل ، أذرتاج

    عاد ضباط الجيش الاذربيجاني المشاركين في البعثة لدى جمهورية جنوب السودان تحت قيادة بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام الى الوطن وفقا لخطة الفعالية.

    قالت وزارة الدفاع إن فعاليات عساكر أذربيجان المشاركين في بعثة حفظ السلام للامم المتحدة منذ شهر يناير عام 2019م لقيت الاشادة بها من قبل القيادة العسكرية الدولية.

    وقد شرعت تشكيلة جديدة من الجيش الاذربيجاني في فعالية لدى البعثة في مدينة جوبا عاصمة البلد.

    يذكر أن المجلس الوطني الاذربيجاني قرر في 30 نوفمبر عام 2018م بنشر عساكر أذربيجان في جمهورية جنوب السودان تحت قيادة بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام.

    AZERTAG.AZ :القيادة العسكرية الدولية تشيد بفعاليات قوات حفظ السلام الاذربيجانية لدى جنوب السودان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٤١]
    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 23 مرة خلال اليوم
    ٠٦.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٥‎١]
    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 24 مرة خلال اليوم
    ٠٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٢]
    حرس الحدود: قوات الاحتلال الأرميني تواصل استفزازات مسلحة عبر الحدود الدولية في قازاخ
    ٠٣.٠٤.٢٠٢٠ [١١:٥‎٠]
    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 25 مرة خلال اليوم
    القيادة العسكرية الدولية تشيد بفعاليات قوات حفظ السلام الاذربيجانية لدى جنوب السودان