القيادة العسكرية الدولية تشيد بفعاليات قوات حفظ السلام الاذربيجانية لدى جنوب السودان

باكو، 7 أبريل ، أذرتاج

عاد ضباط الجيش الاذربيجاني المشاركين في البعثة لدى جمهورية جنوب السودان تحت قيادة بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام الى الوطن وفقا لخطة الفعالية.

قالت وزارة الدفاع إن فعاليات عساكر أذربيجان المشاركين في بعثة حفظ السلام للامم المتحدة منذ شهر يناير عام 2019م لقيت الاشادة بها من قبل القيادة العسكرية الدولية.

وقد شرعت تشكيلة جديدة من الجيش الاذربيجاني في فعالية لدى البعثة في مدينة جوبا عاصمة البلد.

يذكر أن المجلس الوطني الاذربيجاني قرر في 30 نوفمبر عام 2018م بنشر عساكر أذربيجان في جمهورية جنوب السودان تحت قيادة بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام.