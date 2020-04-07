صندوقا جيك ما وعلي بابا الصينيين يرسلان مساعدات طبية انسانية الى أذربيجان

باكو، 7 أبريل ، أذرتاج

أرسل صندوقا جيك ما وعلي بابا الصينيان مساعدات طبية انسانية الى أذربيجان ضمن محاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أفادت أذرتاج أن المساعدات الطبية الانسانية تشمل على أقنعة الوجه الواقية وحزمات الاختبارات وملابس واقية خاصة واجهزة التنفس الاصطناعية واجهزة قياس الحرارة عن بعد.

ورفعت مديرة قسم الصحة بفرع الشؤون الاجتماعية لدى مجلس الوزراء لاله كاظموفا في حديث لها مع صحفيين باسم حكومة أذربيجان الشكر على هذه الخطوة الانسانية لصندوقي جيك ما وعلي بابا. واضافت اننا نتوقع انتهاء هذه الجائحة في أقرب وقت عبر العالم بأقل خسائر.

وفي الوقت الحاضر يبدي شعبا أذربيجان والصين تضامنا شاملا في مثل هذه الايام الصعبة ملتزمين بتقاليد الصداقة في ظل الحقبة التي تشهد ممارسة محاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على المستوى العالمية. ومن النماذج البارزة لهذه الصداقة المتينة اهداء الصين أذربيجان حزمات الاختبارات لتحديد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مؤخرا كما أن أذربيجان هي الاخرى اظهرت تضامنا كاملا مع الصين منذ اول يوم بدأت الصين مكافحة الوباء.